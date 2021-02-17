Антон Дудченко: В Антхольце у меня было больше волнений

Украинский биатлонист Антон Дудченко в интервью Суспильне Спорт прокомментировал результаты индивидуальной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

"На чемпионате мира всем бы хотелось пробежать гонку на высоком уровне. В Антхольце у меня было больше волнений, потому что понимал, что в условиях хорошей стрельбы можно было бороться за достаточно высокие места. Возможно, было больше волнения, чем какой-то уверенности или еще чего.

Лежа отработал так, как нужно было. Приехал на огневой рубеж, начал довольно долго думать об этом. Надо было не выцеливать, работать больше в обычном режиме. Это более психологические ошибки, чем технические.

В спринте довольно плохой был результат, как на огневом рубеже, так и по трассе был довольно большой проигрыш. Может, где-то не хватило этого одного старта в гонке преследования, чтобы сегодня было больше уверенности на огневом рубеже. Хотя стартов было много в этом сезоне, желание бегать еще есть, и хотелось бы пробежать максимум гонок. Но в персьют не попал, на масс-старт также. Не знаю, как там будет в мужской эстафете, это уже решит тренер".