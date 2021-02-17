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Сборная Украины назвала составы на гонки в Поклюке и Брезно-Осрбли

Биатлон
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В них примут участие лучшие украинские биатлонисты

Сборная Украины назвала составы на гонки в Поклюке и Брезно-Осрбли

Новина українською

Завтра в Поклюке пройдет очередной старт чемпионата мира - одиночный микст. В составе сборной Украины на эту гонку выйдут Артем Прима и Дарья Блашко.

Артем - лучший в нашей команде по результатам чемпионата, сегодня в индивидуальной гонке в очередной раз подтвердил высокий уровень своей готовности. Даша - один из лидеров по точности стрельбы в мировом пелотоне в нынешнем сезоне/

Поклюка. Чемпионат мира

1. Артем Прима
2. Дарья Блашко

В словацком Брезно-Осрбли классическими эстафетами мужчин и женщин продолжится четвертый этап Кубка IBU.

Брезно-Осрбли. Кубок IBU

Эстафета. Женщины

1. Вита Семеренко
2. Анна Кривонос
3. Надежда Белкина
4. Ирина Петренко

Эстафета. Мужчины

1. Денис Насыко
2. Андрей Доценко
3. Тарас Лесюк
4. Руслан Ткаленко

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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