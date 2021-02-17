Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины назвала составы на гонки в Поклюке и Брезно-Осрбли
В них примут участие лучшие украинские биатлонисты
Завтра в Поклюке пройдет очередной старт чемпионата мира - одиночный микст. В составе сборной Украины на эту гонку выйдут Артем Прима и Дарья Блашко.
Артем - лучший в нашей команде по результатам чемпионата, сегодня в индивидуальной гонке в очередной раз подтвердил высокий уровень своей готовности. Даша - один из лидеров по точности стрельбы в мировом пелотоне в нынешнем сезоне/
Поклюка. Чемпионат мира
1. Артем Прима
2. Дарья Блашко
В словацком Брезно-Осрбли классическими эстафетами мужчин и женщин продолжится четвертый этап Кубка IBU.
Брезно-Осрбли. Кубок IBU
Эстафета. Женщины
1. Вита Семеренко
2. Анна Кривонос
3. Надежда Белкина
4. Ирина Петренко
Эстафета. Мужчины
1. Денис Насыко
2. Андрей Доценко
3. Тарас Лесюк
4. Руслан Ткаленко
Популярное сейчас
- "Какое ваше дело?" Гризманн улетел в Лион после разгромного поражения Барселоны на Камп Ноу
- Защитник Мариуполя не сожалеет о переходе из Динамо в Шахтер
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО