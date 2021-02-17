Сборная Украины назвала составы на гонки в Поклюке и Брезно-Осрбли

Завтра в Поклюке пройдет очередной старт чемпионата мира - одиночный микст. В составе сборной Украины на эту гонку выйдут Артем Прима и Дарья Блашко.

Артем - лучший в нашей команде по результатам чемпионата, сегодня в индивидуальной гонке в очередной раз подтвердил высокий уровень своей готовности. Даша - один из лидеров по точности стрельбы в мировом пелотоне в нынешнем сезоне/

Поклюка. Чемпионат мира

1. Артем Прима

2. Дарья Блашко

В словацком Брезно-Осрбли классическими эстафетами мужчин и женщин продолжится четвертый этап Кубка IBU.

Брезно-Осрбли. Кубок IBU

Эстафета. Женщины

1. Вита Семеренко

2. Анна Кривонос

3. Надежда Белкина

4. Ирина Петренко



Эстафета. Мужчины

1. Денис Насыко

2. Андрей Доценко

3. Тарас Лесюк

4. Руслан Ткаленко