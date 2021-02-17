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Прима: В принципе, сегодня не чувствовал себя очень хорошо

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Украинец доволен своей стрельбой

Прима: В принципе, сегодня не чувствовал себя очень хорошо

Новина українською

Артем Прима прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира, где он стал девятым:

"В принципе, сегодня не чувствовал себя очень хорошо - возможно, устал немного, не знаю точно. Но что-то не совсем понравился я на дистанции себе. Если бы хоть было с кем по дистанции идти, можно было бы подержаться, побороться. Ход немного не такой, как был до этого.

Что касается стрельбы, то, в принципе, доволен, но надо было дорабатывать "0". Мог, мог... Хотя один габарит закрылся стоя, но где-то все же вздрогнул. Один промах - это немного. Как вижу по финишу, и с нулем было бы трудно. Но все же надо пытался работать чисто на "0".

Следующие гонки? Честно говоря, я не знаю, как там и что там тренеры решат, и дальше бежать, будет видно. Но, в принципе, я готов, и посмотрим".

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В статье: Артем Прима
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Источник:
biathlon.com.ua

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