Прима: В принципе, сегодня не чувствовал себя очень хорошо

Артем Прима прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира, где он стал девятым:

"В принципе, сегодня не чувствовал себя очень хорошо - возможно, устал немного, не знаю точно. Но что-то не совсем понравился я на дистанции себе. Если бы хоть было с кем по дистанции идти, можно было бы подержаться, побороться. Ход немного не такой, как был до этого.

Что касается стрельбы, то, в принципе, доволен, но надо было дорабатывать "0". Мог, мог... Хотя один габарит закрылся стоя, но где-то все же вздрогнул. Один промах - это немного. Как вижу по финишу, и с нулем было бы трудно. Но все же надо пытался работать чисто на "0".

Следующие гонки? Честно говоря, я не знаю, как там и что там тренеры решат, и дальше бежать, будет видно. Но, в принципе, я готов, и посмотрим".