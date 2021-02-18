Кубок IBU: украинки провалили эстафету с двумя кругами штрафа

Вита Семеренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина и Ирина Петренко с двумя кругами штрафа и посредственным лыжным ходом заняли скромное шестое место в эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли.

В относительной близости от лидеров Украина оставалась только на после первого этапа Виты Семеренко, которая свой отрезок эстафеты завершила на пятом месте в 39 секундах от промежуточного лидера.

На втором этапе Кривонос на стойке зашла на круг штрафа, а еще один проезд по штрафному кругу для Украины на третьем этапе организовала Белкина.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Женщины. Результаты эстафеты:

1. Россия (2+9) 1:06:47,5

2. Швеция (2+12) +9,4

3. Германия (1+8) +26,5

4. Норвегия (1+12) +1:38,2

5. Франция (2+9) +2:26,2

6. Украина (2+14) +2:32,4

В 14:30 по киевскому времени в Брезно-Осрбли эстафету пробегут мужчины.