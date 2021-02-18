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Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Одиночная смешанная эстафета в Поклюке

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Чемпионат мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Одиночная смешанная эстафета в Поклюке

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты на Чемпионате мира в Поклюке (Словения). Представители 28 сборных мира, включая и дуэт из Украины, отправятся на дистанцию в 16:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями одиночной смешанной эстафеты вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

14-1. Артем Прима

14-2. Дарья Блашко

Где смотреть гонки Чемпионата мира

ОНЛАЙН:

15:50. Напомним, что первую, и пока единственную одиночную смешанную эстафету выиграла команда Франции, серебрянными призерами стали биатлонисты из Швеции, а ТОП 3 замкнули норвежцы. Сборная Украины неудачно выступила в Оберхофе и смогла заехать на подиум всего лишь на 14 позиции.

15:45. Вашему вниманию лучшие моменты крайней одиночки на 5 этапе Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе.

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В статье: Артем Прима Дарья Блашко биатлон онлайн чемпионат мира по биатлону-2021
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