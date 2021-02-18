Кубок IBU: Украина в шаге от медали в эстафете

Денис Насыко, Андрей Доценко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли.

Перед последним этапом украинцы шли третьими с 2-секундным преимуществом над Норвегией, однако Ткаленко не смог избежать промахов на стрельбище, а скоростью на лыжне компенсировать временные потери на стрельбище Руслану сегодня не удалось.

За счет сегодняшнего успеха Украина поднялась на четвертое место в командном зачете Кубка IBU.

Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Мужчины. Результаты эстафеты:

1. Германия (1+9) 1:16:16,5

2. Россия (0+6) +26,6

3. Норвегия (2+8) +39,3

4. Украина (1+10) +49,0

5. Австрия (0+12) +3:22,4

6. Франция (2+11) +4:12,5