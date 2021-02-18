Блашко и Прима – четвертые в эстафете на чемпионате мира в Поклюке

Дарья Блашко и Артем Прима блестяще выступили в одиночной смешанной эстафете, но даже феноменальные стрелковые показатели украинского дуэта не помогли зацепиться за медаль. Как и в смешанной эстафете, Украину на третье место не пустила Ханна Эберг.

Четвертое место в одиночной смешанной эстафете стало для Украины новым рекордом в этой молодой дисциплине. В 2019-м Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли 5-е место, а в 2020-м этот же дуэт замкнул топ-10.

Впервые в истории золото в одиночной смешанной эстафете выиграла не Норвегия. На последнем круге Жюлья Симон сбежала от Тириль Экхофф и вместе с Антонином Гигонна принесла Франции историческую победу.

Главной неудачницей гонки стала Доротея Вирер – двукратная обладательница Кубка мира на финальной стрельбе заработала круг штрафа и упустила медаль.

ЧМ-2021. Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Франция (0+5) 36:42,4

2. Норвегия (0+9) +2,8

3. Швеция (0+8) +22,6

4. Украина (0+2) +35,9

5. Италия (1+6) +55,2

6. Австрия (1+7) +1:03,5