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Блашко и Прима – четвертые в эстафете на чемпионате мира в Поклюке
Как же медаль была близка
Дарья Блашко и Артем Прима блестяще выступили в одиночной смешанной эстафете, но даже феноменальные стрелковые показатели украинского дуэта не помогли зацепиться за медаль. Как и в смешанной эстафете, Украину на третье место не пустила Ханна Эберг.
Четвертое место в одиночной смешанной эстафете стало для Украины новым рекордом в этой молодой дисциплине. В 2019-м Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли 5-е место, а в 2020-м этот же дуэт замкнул топ-10.
Впервые в истории золото в одиночной смешанной эстафете выиграла не Норвегия. На последнем круге Жюлья Симон сбежала от Тириль Экхофф и вместе с Антонином Гигонна принесла Франции историческую победу.
Главной неудачницей гонки стала Доротея Вирер – двукратная обладательница Кубка мира на финальной стрельбе заработала круг штрафа и упустила медаль.
1. Франция (0+5) 36:42,4
2. Норвегия (0+9) +2,8
3. Швеция (0+8) +22,6
4. Украина (0+2) +35,9
5. Италия (1+6) +55,2
6. Австрия (1+7) +1:03,5
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