Артем Прима намекнул на завершение карьеры

Украинский биатлонист Артем Прима сказал, что может завершить карьеру после следующих зимних Олимпийских Игр.

"В первую очередь меня вдохновляет то, что как ни крути, и как это грустно бы не звучало, но, скорее всего, это мой последний чемпионат мира. В следующем году - Олимпийские игры, чемпионата мира нет, я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Рад, что на некоторых гонках получается сконцентрироваться и хорошо сработать. Но, конечно, хотелось бы еще лучше, ведь спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты".

"Дай Бог, чтобы все было хорошо, и чтобы еще были хорошие результаты и старты", - сказал Прима.

В четверг 33-летний Прима вместе с Дарьей Блашко по итогам сингл-микста на чемпионате мира показали 4-й результат.