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Артем Прима намекнул на завершение карьеры
Украинец рассказал о своем будущем
Украинский биатлонист Артем Прима сказал, что может завершить карьеру после следующих зимних Олимпийских Игр.
"В первую очередь меня вдохновляет то, что как ни крути, и как это грустно бы не звучало, но, скорее всего, это мой последний чемпионат мира. В следующем году - Олимпийские игры, чемпионата мира нет, я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Рад, что на некоторых гонках получается сконцентрироваться и хорошо сработать. Но, конечно, хотелось бы еще лучше, ведь спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты".
"Дай Бог, чтобы все было хорошо, и чтобы еще были хорошие результаты и старты", - сказал Прима.
В четверг 33-летний Прима вместе с Дарьей Блашко по итогам сингл-микста на чемпионате мира показали 4-й результат.
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