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Артем Прима намекнул на завершение карьеры

Биатлон
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Украинец рассказал о своем будущем

Артем Прима намекнул на завершение карьеры

Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима сказал, что может завершить карьеру после следующих зимних Олимпийских Игр.

"В первую очередь меня вдохновляет то, что как ни крути, и как это грустно бы не звучало, но, скорее всего, это мой последний чемпионат мира. В следующем году - Олимпийские игры, чемпионата мира нет, я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Рад, что на некоторых гонках получается сконцентрироваться и хорошо сработать. Но, конечно, хотелось бы еще лучше, ведь спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты".

"Дай Бог, чтобы все было хорошо, и чтобы еще были хорошие результаты и старты", - сказал Прима.

В четверг 33-летний Прима вместе с Дарьей Блашко по итогам сингл-микста на чемпионате мира показали 4-й результат.

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В статье: Артем Прима
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