Санитра: Позади нас очень сильные команды

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра высказался о выступлении Артема Примы и Дарьи Блашко в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира в словенской Поклюке.

"Как отработали спортсмены в одиночной смешанной эстафете – надо их поблагодарить за то, как бежали и стреляли. Это и спринт, и то, как они работали на стрельбе, пытались справиться с эмоциями.

Думаю, что все те, кто сомневался в этом составе, увидели, что это был самый сильный состав, который имеем в Поклюке. Спасибо Артему и Даше за то, как они боролись.

Если смотреть по уровню, то позади нас команды из Австрии, Германии, СБР. Очень сильные команды. Не проиграли много, были в контакте. Можно быть довольным. Конечно, с медалью было бы лучше, но надо смотреть на конкуренцию, которая была на старте.

Этот состав оказался сильнейшим. Даша очень хорошо справилась со своими этапами. У Пидручного нет уверенности в стрельбе, Артем не был бы таким быстрым, как Дмитрий, но на стрельбе очень быстро стрелял и закрывал. Я бы этот состав и после финиша не менял.

Я говорил с Юлией Джимой перед стартом, она сама сказала, что не чувствует уверенности. А Даша не стартовала в индивидуальной гонке, я ее готовил физически и ментально к этому старту.

Стратегия на эстафеты у нас уже есть, на мужскую и женскую гонки. Те, кто смотрит на тактику на стартах в дисциплинах, могут определить состав женской и мужской эстафеты.

Готовность Примы? В пятницу сделаем день отдыха, чтобы Прима был готов к эстафете. Он играет важную роль в нашей команде. Думаю, что успеет и будет готов.

Два четвертых места? У меня в карьере было много четвертых мест на чемпионате мира, их можно было бы поменять на одну медаль".