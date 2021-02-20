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Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Чемпионата мира по биатлону

Биатлон
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Предпоследний день на ЧМ в текущем сезоне

Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Чемпионата мира по биатлону

Фото - IBU

UA-Футбол
Новина українською

Присоединяйтесь к текстовой онлайн-трансляции гонки на Чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Первым стартом субботы станет эстафетная гонка у женщин. Стартовый выстрел прозвучит в 12:45 по киевскому времени.

Текстовый онлайн будет прямо в этой новости ниже. Для получения актуальной информации будет необходимо периодически обновлять страницу.

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12:38 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн женской эстафетной гонки на Чемпионате мира по биатлону! Наша сборная пока без медалей на текущем ЧМ и, возможно, обе эстафеты - это лучший шанс порадовать и себя, и украинских болельщиков. Верим в наших девушек!

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В статье: биатлон онлайн
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