Сборная Украины - бронзовый призер чемпионата мира в эстафетной гонке

Сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую награду в эстафетной гонке чемпионата мира в Поклюке (Словения).

Победу в заезде одержали представительницы Норвегии, а серебро на финише удалось завоевать немкам.

Анастасия Меркушина свой этап начала довольно неплохо. Пройдя первый круг в группе лидеров, она с одним дополнительным отработала лежку, на среднем темпе пробежала второй круг, быстро и точно отстреляла стойку. Последний отрезок трассы Настя провела неплохо и сумела передать эстафету на 4 позиции с отставанием в 22 секунды.

Юлия Джима второй этап начала неплохо. Немного сократив отставание от лидеров, на лежке украинка отработала с одним дополнительным, но сделала это довольно быстро. Второй круг дался ей непросто. Держать скорость Экхоф не слишком удавалось, но и много не проиграла украинка. На стойке из двух промахов начала Юля, но взяла себя в руки и сумела остальные выстрелы положить в цель. Финишный круг Джима прошла в большой (4 команды) группе преследования и передала палочку на 3 месте с отставанием в 25 секунд.

Дарья Блашко свой этап начала не слишком быстро. Держаться за белоруской Солой не удавалось, но идти в пределах третьего месте ей было по силам. Один дополнительный патрон на лежке не исключил Дашу из третьего места. К концу второго круга украинка стала подсаживаться, и позволила польской спортсменке приблизиться к себе вплотную. Пока на стойке соперницы мазали, Блашко отшарашила ноль и вышла лидером. Надо было просто выдержать последний круг. Но украинка его не выдержала. Плохо пробежала финишный отрезок она и передала эстафету на 4 позиции с отставанием в 23 секунды.

Елена Пидгрушная гонку начала в своем темпе - то есть медленно. За спиной уже приближались команды Германии (Пройс) и Швеции (Эберг). Лежку Елена отработала чисто, в то время как соперницы много промахивались. На второй круг украинка ушла первой, было заметно, что физически неплохо выглядит она. Все должна была решить последняя стрельба, как бы то ни было. Два дополнительных патрона на огневом рубеже использовала Елена и вышла третьей с рубежа. Две секунды до второго места и 13 до первого. Как вышли третьими, так и финишировали. На середине круга украинка уже обошла Пройс, казалось нет шансов у немки на финише, но все же стиснув зубы на финишной прямой она сумела обойти нашу спортсменку.

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Эстафета

Женщины

1. Норвегия (0+11)

2. Германия (0+5) (+8,8с.)

3. Украина (0+7) (+9,2с.)

Анастасия Меркушина (0+1, 0+0) (+21,7с.)

Юлия Джима (0+1, 0+2) (+25,4с.)

Дарья Блашко (0+1, 0+0) (+23,0с.)

Елена Пидгрушная (0+0, 0+2)