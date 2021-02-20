Елена Пидгрушная: Приятно было смотреть за каждым этапом

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала бронзовую награду в эстафете на Чемпионате мира 2021 в Поклюке. Ее слова цитирует UA:Перший:

"Конечно рада, мне очень понравились девушки. Приятно было смотреть за каждым этапом. Рада, не четвертые. Неприятно, что ног не хватило в борьбе за второе место, на последних метрах Франсиска меня обошла. Сегодня спасибо всем: и сервису, и медицине, и тренеру. Даже другие страны болели за нас, кричали.

Спасибо всем болельщикам, и тем, кто критиковал, материл нас. Многие и поддерживали. А слышала всех. И Украину было здесь слышно, как кричали дома" - сказала она.