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Елена Пидгрушная: Приятно было смотреть за каждым этапом
Комментарий капитана команды
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала
"Конечно рада, мне очень понравились девушки. Приятно было смотреть за каждым этапом. Рада, не четвертые. Неприятно, что ног не хватило в борьбе за второе место, на последних метрах Франсиска меня обошла. Сегодня спасибо всем: и сервису, и медицине, и тренеру. Даже другие страны болели за нас, кричали.
Спасибо всем болельщикам, и тем, кто критиковал, материл нас. Многие и поддерживали. А слышала всех. И Украину было здесь слышно, как кричали дома" - сказала она.
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