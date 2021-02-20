Биатлон онлайн текстовая трансляция Чемпионата мира. Мужская эстафета в Поклюке

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской классической эстафеты в рамках Чемпионата мира 2021 в Поклюке (Словения). Гонка с четырьмя этапами по 7,5 км стартует в 16:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты в Поклюке при участии сборной Украины во главе с Дмитрием Пидручным вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

8-1. Богдан Цымбал

8-2. Артем Прима

8-3. Дмитрий Пидручный

8-4. Антон Дудченко

Результаты женской эстафеты

Календарь Чемпионата мира

ОНЛАЙН:

Отметка 5,8 км. - украинец сцепил зубы, 6 место, +21,0с. Очень тяжело нашему спортсмену.

СТРЕЛЬБА №2: Норвегия, Беларусь (+9,5с.), УКРАИНА (0+0; 0+0) (+10,3с.)

Отметка 4,1 км. - Богдан на 6 позиции, +7,1 секунды.

Отметка 3,3 км. - украинец на 7 месте, +4,0 секунды. Неплохо подтянулся Цымбал.

СТРЕЛЬБА №1: Франция, Беларусь (+0,8с.), Норвегия (+2,3с.) .... 9. Украина (0+0) (+9,7с.)

Отметка 1,6 км. - Богдан уже 18-й, +10,5 секунды. Становится страшновато за команду.

Отметка 0,8 км. - украинец на 17 позиции, +4,9 секунды. Неважное начало...

16:00. ГОНКА СТАРТОВАЛА!

Пожелаем удачи Богдану Цымбалу на старте эстафеты.

15:35. Вашему вниманию лучшие моменты крайней мужской эстафеты сезона в Антхольце (Италия).

15:30. Биатлон продолжается на UA-Футбол! Настало время второй гонки субботы на Чемпионате мира в Поклюке – ровно через 30 минут мужчины отправятся на старт эстафеты. Болеем вместе за Украину!