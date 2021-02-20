Украинцы финишируют на пятом месте в мужской эстафете, Норвегия побеждает

Сегодня, 20 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро досталось шведам, а ТОП 3 замкнули биатлонисты СБР.

Что касается украинцев, то Богдан Цымбал свой этап провел отлично на стрельбе, а вот ходом был не самым лучшим. На последнем круге он проиграл много лидерам и передал палочку на 10 месте с отставанием в 45 секунд.

Дмитрий Пидручный - просто браво. Меткая стрельба и очень приличная скорость при незначительных ошибках соперников позволили ему финишировать на 3 месте с отставанием в 14,2 секунд.

Артем Прима также был близок к идеальной работе на стрельбище, но на лежке однажды промазал. Это не помешало ему (несмотря на то, что Йоханнесу Бё проиграл все же прилично) привезти на передачу эстафеты команду на второй позиции с проигрышем в 48,7 секунд.

Антон Дудченко на дистанции был сегодня медленным. Два дополнительных на лежке и один на стрельбе стоя и финиш на 5 позиции.

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Эстафета

Мужчины

1. Норвегия (0+8)

2. Швеция (0+7) (+33,1с.)

3. СБР (0+5) (+50,9с.)

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5. Украина (0+4) (+1.12,0с.)