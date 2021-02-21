Состав украинской команды на гонки последнего дня чемпионата мира в Поклюке

Сегодня, 21 февраля в словенской Поклюке состоятся последние гонки Чемпионата мира 2021. Программу мирового первенства закроют масс старты.

В 13:30 по киевскому времени на дистанцию ​​длиной в 12,5 километров выйдут женщины. Нашу страну в гонке будут представлять Елена Пидгрушная (21) и Дарья Блашко (24).

В 16:15 завершающую гонку мундиаля пробегут мужчины. Там наше представительство будет минимальным - Артем Прима отправится на дистанцию ​​под номером 16.

Результаты мужской эстафеты