Дмитрий Пидручный: Второй этап мне нравится тем, что здесь есть больший контакт с лидерами

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результат эстафетной гонки на Чемпионате мира 2021. Его слова цитирует UA:Перший:

"Конечно, есть радость тому, что удалось отстрелять оба рубежа на "ноль". За весь чемпионат был только один чистый рубеж, а сегодня сразу два. Рад, что именно сегодня, именно в командной гонке, удалось стабилизировать стрельбу, а также чисто и быстро отстрелять. Еще посмотрю на анализ гонки, но, как мне показалось, по дистанции неплохо бежал. На последних метрах совсем немного не хватило удержаться за Хофера, немного подпустил его. Жаль, что не передал эстафету Артему вместе с итальянцем.

Жена мотивирует меня на каждую гонку, говорит, что все будет хорошо, что я могу бороться и работать на огневых рубежах. Настраивает, как может. Спасибо ей за это!

Второй этап мне нравится тем, что здесь есть больший контакт с лидерами, и, в общем, на втором этапе гонка получается более контактной, так как часто на последнем этапе приходится бежать или же самому, или далеко от лидеров. Поэтому, честно говоря, в этом сезоне мне второй этап больше нравится, те гонки, в которых я бежал на втором этапе, складывались удачно для меня" - сказал он.