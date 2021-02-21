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Кубок IBU. Анна Кривонос - серебряный призер гонки преследования в Брезно-Осорбли
Поздравляем с наградой
Сегодня, 21 февраля в словацком Брезно-Осорбли в рамках пятого этапа Кубка IBU состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Германии Анна Вайдель, серебро в украинки Анны Кривонос, а ТОП 3 замкнула норвежка Рагнхильд Фемстейневик.
Кубок IBU. Брезно-Осорбли
Гонка преследования
Женщины
1. Анна Вайдель (0+0+0+1)
2. Анна Кривонос (0+0+0+1) (+9,4с.)
3. Рагнхильд Фемстейневик (0+0+0+2) (+15,0с.)
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23. Надежда Белкина (0+0+1+1) (+2.13,6с.)
24. Ирина Петренко (1+0+0+1) (+2.22,2с.)
48. Валерия Дмитренко (0+1+0+1) (+4.35,1с.)
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