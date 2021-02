Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женский масс-старт в Поклюке. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения). Гонка на 12,5 км с четырьмя стрельбами начнется в 13:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями последней женской гонки чемпионата мира при участии двух украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток

21. Елена Пидгрушная

24. Дарья Блашко

Полный старт-лист масс-старта

Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?

Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира

Онлайн

14:13. На этом наш онлайн подходит к завершению. Но мы не прощаемся, ведь совсем скоро в Поклюке состоится масс-старт у мужчин. Оставайтесь с нами и любите биатлон!

14:11. Блашко заняла 29-е место

Украинка смогла опередить только Анну Сола из Беларуси.

Хотелось бы видеть Дарью повыше, но все самое важное она уже сделала вчера, став частью бронзовой эстафеты сборной Украины.

14:09. Топ-10 масс-старта на чемпионате мира в Поклюке:

Ждем на финише Блашко.

14:07. Пидгрушная финишировала 12-й

Достойное завершение чемпионата мира.

14:06. Лиза Тереза Хаузер – чемпионка мира в масс-старте!

Историческое первое золото для Австрии!

Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф на подиуме. Олсбю-Ройселанд проиграла бронзу в финишном створе!

14:03. У Блашко три промаха на последней стрельбе

Дарья опустилась на 29-е место.

14:01. Пидгрушная ошиблась на финальной стрельбе

Елена перед последним кругом занимает 13-е место. Шансов на топ-10, увы, уже нет.

14:00. Решающая стрельба!

Хаузер закрыла все мишени и убежала за золотом! У Бендики два промаха, Экхофф зайдет на один круг штрафа, Виттоцци и Ройселанд претендуют на медаль!

13:56. Блашко чисто отработала стойку

Дарья переместилась на 26-е место с почти 40-секундным отставанием от топ-20.

13:54. Топ-10 после третьей стрельбы:

13:52. Пидгрушная зашла на круг штрафа на стойке

Елена вернулась в гонку на 9-м месте в 25 секундах от виртуальной медали.

13:49. Топ-10 после второй стрельбы:

Олсбю-Ройселанд с кругом штрафа опустилась на 13-е место.

13:47. Блашко мажет последним выстрелом

С тремя промахами Дарья остается на 27-м месте (+1:45.3).

13:46. Пидгрушная поднимается на 9-е место

Елена еще раз идеально отработала лежку и закрепилась в группе лидеров с 13-секундным отставанием от Хаузер.

13:43. Только 16 биатлонисток смогли избежать промахов на первой стрельбе. Пидгрушная в этом списке.

16 women hit all five targets - Elisa Gasparin is the first back on the tracks, just ahead of defending champion Marte Olsbu Roeiseland and @SelinaGasparin ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/r4olOeplUN — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

13:39. Топ-10 после первой стрельбы:

Отмечает три круга штрафа у Симон, Эберг, Вирер и Экхофф по разу промахнулись на лежке.

13:38. Пидгрушная точна на лежке, у Блашко два круга штрафа

Елена вернулась на трассу на 13-м месте (+9,7), Дарья пока 27-я (+1:00.5).

13:34. Первые мгновения гонки. Скоро биатлонистки прибудут на стрельбу лежа.

It's the last women's race of these World Championships! ????



Settle in and enjoy what will be a fantastic mass start! https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/krXsBuCXJV — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

13:30. Гонка стартовала!

Совсем скоро мы узнаем обладательниц последнего комплекта медалей чемпионата мира. Болеем за украинок вместе!

13:20. Год назад на чемпионате мира в Антхольце масс-старт выиграла Марте Олсбю-Ройселанд, а компанию норвежке на подиуме составили Доротея Вирер и Ханна Эберг.

We hope you're in a great mood because we've got two great competitions coming up on the last day of the World Championships - and it all kicks off with the women's mass start! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/LjUxd64mPp — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

13:10. Масс-старт – знаковая дисциплина для Украины на чемпионатах мира. Елена Зубрилова дважды выигрывала гонку в 1999 и 2002 годах, а в 2015-м золото чемпионата мира взяла и Валентина Семеренко.

Чаще Украины в масс-стартах среди женщин на чемпионатах мира побеждали только биатлонистки из Норвегии и Германии.

13:00. Добрый день! Вот мы и добрались до последнего дня чемпионата мира в Поклюке. В 13:30 по Киеву женщины побегут масс-старт. Не пропустите!