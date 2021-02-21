Чемпионат мира. Хаузер побеждает в масс старте, Пидгрушная - 12-я

Сегодня, 21 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Австрии Лиза Хаузер, серебро у норвежки Ингрид Тандревольд, а ТОП 3 замкнула еще одна норвежка Тирил Экхофф.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушная, которая со средней скоростью и двумя промахами на огневых рубежах стала в итоге 12-й. Дарья Блашко и бежала медленно, и стреляла неточно. Итоговая 29-я позиция.

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Масс старт

Женщины

1. Лиза Хаузер (0+0+0+0)

2. Ингрид Тандревольд (0+0+1+0) (+21,7с.)

3. Тирил Экхофф (1+0+1+1) (+23,0с.)

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12. Елена Пидгрушная (0+0+1+1) (+1.36,5с.)

29. Дарья Блашко (2+1+0+3) (+5.00,2с.)