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Чемпионат мира. Хаузер побеждает в масс старте, Пидгрушная - 12-я
Результаты женского масс старта
Сегодня, 21 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Австрии Лиза Хаузер, серебро у норвежки Ингрид Тандревольд, а ТОП 3 замкнула еще одна норвежка Тирил Экхофф.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушная, которая со средней скоростью и двумя промахами на огневых рубежах стала в итоге 12-й. Дарья Блашко и бежала медленно, и стреляла неточно. Итоговая 29-я позиция.
Чемпионат мира 2021. Поклюка
Масс старт
Женщины
1. Лиза Хаузер (0+0+0+0)
2. Ингрид Тандревольд (0+0+1+0) (+21,7с.)
3. Тирил Экхофф (1+0+1+1) (+23,0с.)
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12. Елена Пидгрушная (0+0+1+1) (+1.36,5с.)
29. Дарья Блашко (2+1+0+3) (+5.00,2с.)
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