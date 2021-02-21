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Юрай Санитра: Пидгрушная подтвердила, что она в топ-пелотоне женского биатлона

Биатлон
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Комментарий специалиста

Юрай Санитра: Пидгрушная подтвердила, что она в топ-пелотоне женского биатлона

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился впечатлениями от женской гонки с массовым стартом на чемпионате мира в Поклюке. Его слова цитирует UA:Перший:

"Лена подтвердила на этом чемпионате, что она в топ-пелотоне женского биатлона. Надо сказать ей "спасибо", потому что столько стартов, сколько она пробежала на этой трассе в условиях на высоте ... Она показала, что может бороться с каждой.

Даша Блашко не справилась со стрельбой - это не была ее стрельба. Попала в масс-старт - это уже плюс. Думаю, это хорошая школа на будущее.

Будем анализировать чемпионат мира, но могу сказать, что мы правильно подготовились к этому пику сезона" - сказал он.

Результаты женского масс старта

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В статье: Юрай Санитра Елена Пидгрушна
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