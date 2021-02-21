Юрай Санитра: Пидгрушная подтвердила, что она в топ-пелотоне женского биатлона

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился впечатлениями от женской гонки с массовым стартом на чемпионате мира в Поклюке. Его слова цитирует UA:Перший:

"Лена подтвердила на этом чемпионате, что она в топ-пелотоне женского биатлона. Надо сказать ей "спасибо", потому что столько стартов, сколько она пробежала на этой трассе в условиях на высоте ... Она показала, что может бороться с каждой.

Даша Блашко не справилась со стрельбой - это не была ее стрельба. Попала в масс-старт - это уже плюс. Думаю, это хорошая школа на будущее.

Будем анализировать чемпионат мира, но могу сказать, что мы правильно подготовились к этому пику сезона" - сказал он.