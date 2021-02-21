  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Чемпионат мира. Лагрейд побеждает в масс старте, Прима - 21-й
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира. Лагрейд побеждает в масс старте, Прима - 21-й

Биатлон
(1 голосов)

Результаты мужского масс старта

Чемпионат мира. Лагрейд побеждает в масс старте, Прима - 21-й

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 февраля в словенской Поклюке гонкой с массовым стартом у мужчин завершился Чемпионат мира 2021 по биатлону.

Победу в заезде одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханеса Дале, а ТОП 3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.

Что касается единственного представителя Украины, то Артем Прима из 5 промахами и средней скоростью по дистанции стал в итоге 21-м.

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Масс старт

Мужчины

1. Стурла Лагрейд (0+0+0+1)

2. Йоханес Дале (0+1+1+0) (+10,2с.)

3. Кентен Фийон-Майе (1+1+0+0) (+12,8с.)

.

.

.

21. Артем Прима (0+1+1+3) (+2.42,6с.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Прима летний чемпионат мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...