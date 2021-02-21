Чемпионат мира. Лагрейд побеждает в масс старте, Прима - 21-й

Сегодня, 21 февраля в словенской Поклюке гонкой с массовым стартом у мужчин завершился Чемпионат мира 2021 по биатлону.

Победу в заезде одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханеса Дале, а ТОП 3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.

Что касается единственного представителя Украины, то Артем Прима из 5 промахами и средней скоростью по дистанции стал в итоге 21-м.

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Масс старт

Мужчины

1. Стурла Лагрейд (0+0+0+1)

2. Йоханес Дале (0+1+1+0) (+10,2с.)

3. Кентен Фийон-Майе (1+1+0+0) (+12,8с.)

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21. Артем Прима (0+1+1+3) (+2.42,6с.)