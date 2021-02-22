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Украина – седьмая в медальном зачете ЧМ в Поклюке

Биатлон
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Первая, разумеется, Норвегия

Украина – седьмая в медальном зачете ЧМ в Поклюке

Новина українською

Накануне в Поклюке (Словения) завершился ежегодный чемпионат мира по биатлону. С 9 по 21 февраля лучшие стреляющие лыжники современности разыграли 12 комплектов медалей.

Украина свою единственную награду завоевала в предпоследний день соревнований, когда Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная заняли третье место в женской эстафете.

В остальных эстафетах украинцы также до последнего претендовали на медали, заняв четвертое место в смешанной и одиночной смешанной, а также став пятыми в мужской командной гонке.

Стоит отметить, что Украины последние 13 лет завершает чемпионат мира как минимум с одной медалью.

Полный медальный зачет чемпионата мира в Поклюке:

Украина – седьмая в медальном зачете ЧМ в Поклюке - изображение 1

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В статье: Елена Пидгрушна чемпионат мира по биатлону-2021
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