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Украина – седьмая в медальном зачете ЧМ в Поклюке
Первая, разумеется, Норвегия
Накануне в Поклюке (Словения) завершился ежегодный чемпионат мира по биатлону. С 9 по 21 февраля лучшие стреляющие лыжники современности разыграли 12 комплектов медалей.
Украина свою единственную награду завоевала в предпоследний день соревнований, когда Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная заняли третье место в женской эстафете.
В остальных эстафетах украинцы также до последнего претендовали на медали, заняв четвертое место в смешанной и одиночной смешанной, а также став пятыми в мужской командной гонке.
Стоит отметить, что Украины последние 13 лет завершает чемпионат мира как минимум с одной медалью.
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