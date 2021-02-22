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Экхофф – самая титулованная биатлонистка ЧМ в Поклюке
В топ-4 только норвежцы
Тириль Экхофф на чемпионате мира в Поклюке завоевала рекордные шесть медалей – лидер Кубка мира выиграла спринт и преследование, взяла золото в эстафете и смешанной эстафете, а также стала второй в одиночной смешанной эстафете и добыла бронзу в масс-старте.
Таким образом, Экхофф не смогла подняться на подиум только в индивидуальной гонке, заняв 23-е место.
Экхофф после результативного выступления в Поклюке стала 10-кратной чемпионкой мира. Всего в ее медальной коллекции 15 наград (10-2-3).
Еще одним четырехкратным чемпионом мира в Поклюке стал вице-лидер Кубка мира Стурла Легрейд – норвежец на своем дебютном чемпионате мира был лучшим в индивидуальной гонке, масс-старте, а также помог Норвегии выиграть две эстафеты.
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