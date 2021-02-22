Та самая единственная медаль Украины на чемпионате мира в Поклюке. ВИДЕО

На чемпионате мира по биатлону Украина неоднократно была близка к наградам, но взять медаль удалось только в женской эстафете. Героинями чемпионата мира стали Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

В субботу украинок смогли опередить только квартета из Норвегии и Германии. Вот как это было: