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Та самая единственная медаль Украины на чемпионате мира в Поклюке. ВИДЕО

Биатлон
(1 голосов)

Смотрим, как украинки шли к бронзе

Та самая единственная медаль Украины на чемпионате мира в Поклюке. ВИДЕО

Новина українською

На чемпионате мира по биатлону Украина неоднократно была близка к наградам, но взять медаль удалось только в женской эстафете. Героинями чемпионата мира стали Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

В субботу украинок смогли опередить только квартета из Норвегии и Германии. Вот как это было:

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В статье: Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима Дарья Блашко чемпионат мира по биатлону-2021
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