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Брынзак: Выступление в Поклюке стало приятным сюрпризом
Сложно не согласиться
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак проанализировал результаты украинцев на чемпионате мира в Поклюке.
В Словении, напомним, женская эстафетная четверка в составе Елены Пидгрушной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Анастасии Меркушиной завоевала бронзу. Также украинцы еще трижды попадали в топ-5 в эстафетах, а в личных гонках Пидгрушная и Артем Прима трижды заезжали в топ-10.
"Я доволен. Потому что при всех тех проблемах, которые были и летом, и на вкатке, я даже мечтать боялся о таких результатах. Безусловно, выступление команды в Поклюке стало приятным сюрпризом. В каждой гонке наши спортсмены навязывали борьбу за высокие места.
В некоторых гонках были неиспользованные возможности. Будь чуть собраннее, чуть точнее, на полшага чуть быстрее, а в некоторых случаях – повернись к нам лицом Фортуна, и все могло быть совсем по-другому, особенно в смешанных эстафетах. Но так говорить могут многие команды. Мы же рады тому, что во всех эстафетах заняли 3-5 места – это просто супер-результат для такой конкуренции", - отметил Брынзак.
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