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Йоханнес Бё – в тройке самых титулованных биатлонистов чемпионата мира
Достижение норвежца
Лидер и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё на последнем чемпионате мира в Поклюке завоевал четыре медали (2-1-1), что позволило ему подняться на третье место в рейтинге самых титулованных биатлонистов.
Всего с 2015 года Бё-младший на чемпионатах мира завоевал 24 медали – 12 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых.
По этому показателю двукратный обладатель Большого хрустального глобуса уступает только двум легендам – Уле-Эйнару Бьорндалену (45 медалей, 20-14-11) и Мартену Фуркаду (28 медалей, 13-10-5).
Что касается успехов в личных гонках, то Йоханнес Бё идет на седьмом месте – на счету норвежца 11 медалей (4-6-1).
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