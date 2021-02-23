Йоханнес Бё – в тройке самых титулованных биатлонистов чемпионата мира

Лидер и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё на последнем чемпионате мира в Поклюке завоевал четыре медали (2-1-1), что позволило ему подняться на третье место в рейтинге самых титулованных биатлонистов.

Всего с 2015 года Бё-младший на чемпионатах мира завоевал 24 медали – 12 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых.

По этому показателю двукратный обладатель Большого хрустального глобуса уступает только двум легендам – Уле-Эйнару Бьорндалену (45 медалей, 20-14-11) и Мартену Фуркаду (28 медалей, 13-10-5).

Что касается успехов в личных гонках, то Йоханнес Бё идет на седьмом месте – на счету норвежца 11 медалей (4-6-1).