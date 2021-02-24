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Тренер Пидгрушной: Мне очень понравилось, как Елена показывала себя на заключительных кругах
Специалист доволен работой своей подопечной
Александр Кравченко, личный тренер украинской биатлонистки Елены Пидгрушной, прокомментировал выступление подопечной на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.
"Учитывая ее функциональное состояние, кажется, мы попали в необходимую форму на чемпионате мира. Тем более, мне очень понравилось, как она показывала себя на заключительных кругах.
Да, было не все в порядке со стрельбой в эстафетах, но не стоит гневить бога, ведь классическую эстафету мы сделали, девушки сумели собраться", - сказал Кравченко.
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