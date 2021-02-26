Блашко: Были мысли о завершении карьеры

Натурализованная украинская биатлонистка Дарья Блашко призналась, что перед сезоном 2020-2021 подумывала об уходе из спорта.

"Был и такой вариант, потому что в прошлом году я затратила на борьбу очень много сил и энергии и не понимала, как дальше продолжать, как начинать работу в общей группе.

Идти в неизвестность всегда сложно, и люди иногда не готовы к этому, даже находясь в хорошем моральном состоянии. А когда ты истощен, неизвестность кажется катастрофой", - говорит Блашко.

На недавнем чемпионате мира в Поклюке Блашко в составе сборной Украины завоевала бронзу в женской эстафете, а 14-е место в спринте стало для Дарьи вторым лучшим результатом в карьере после 12-й позиции в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти в декабре 2020 года.

В личном зачете Кубка мира Дарья Блашко занимает 33-е место.