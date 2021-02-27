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Обертилах. Результаты первой гонки юниорского чемпионата мира по биатлону
Стартовало мировое первенство
Сегодня, 27 февраля в австрийском Обертилахе стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону. Соревнования начались индивидуальной гонкой у девушек.
Победу в заезде одержала представительница Франции Жанне Ришар, серебро у словенки Лены Репинч, а ТОП 3 замкнула словачка Эмма Капустова.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Городна, которая с 2 промахами стала в итоге 19-й.
Чемпионат мира 2021. Обертилах
Индивидуальная гонка
Девушки
1. Жанне Ришар (1+1+0+0)
2. Лена Репич (1+1+1+1) (+32,7с.)
3. Эмма Капустова (0+0+0+0) (+1.03.1с.)
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19. Юлия Городна (1+0+0+1) (+3.34,3с.)
34. Анна Скрипко (0+1+0+0) (+5.33,7с.)
43. Алина Велигорская (1+0+2+2) (+6.03,6с.)
DNF. Александра Меркушина (2+0)
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