Обертилах. Результаты первой гонки юниорского чемпионата мира по биатлону

Сегодня, 27 февраля в австрийском Обертилахе стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону. Соревнования начались индивидуальной гонкой у девушек.

Победу в заезде одержала представительница Франции Жанне Ришар, серебро у словенки Лены Репинч, а ТОП 3 замкнула словачка Эмма Капустова.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Юлия Городна, которая с 2 промахами стала в итоге 19-й.

Чемпионат мира 2021. Обертилах

Индивидуальная гонка

Девушки

1. Жанне Ришар (1+1+0+0)

2. Лена Репич (1+1+1+1) (+32,7с.)

3. Эмма Капустова (0+0+0+0) (+1.03.1с.)

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19. Юлия Городна (1+0+0+1) (+3.34,3с.)

34. Анна Скрипко (0+1+0+0) (+5.33,7с.)

43. Алина Велигорская (1+0+2+2) (+6.03,6с.)

DNF. Александра Меркушина (2+0)