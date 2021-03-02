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Сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира в Нове-Место

Биатлон
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В составе произошли небольшие изменения

Сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира в Нове-Место

Новина українською

Сборная Украины по биатлону определилась с составом команды, которая выступит на 8-9 этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

По информации XSPORT.ua главный тренер сборной Украины Юрай Санитра, по сравнению с прошедшим чемпионатом мира в словенской Поклюке в составе команды сделал одно изменение. В Чехию не отправится Вита Семеренко, которая после индивидуальной гонки на чемпионате мира покинула расположение основной команды, и отправилась на Кубок IBU.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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