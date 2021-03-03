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Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету
Старт запланирован на 17:05
Ross Burton
Завтра, 4 марта, в чешском Нове-Место женской эстафетой стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб определился с составом. Первой побежит Дарья Блашко.
Нове-Место (Чехия). Эстафета. Женщины
1. Дарья Блашко
2. Юлия Джима
3. Анастасия Меркушина
4. Елена Пидгрушная
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Источник:biathlon.com.ua
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Sicario (Киев)
03.03.2021 в 23:08
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