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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Нове Место. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
IBU
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской классической эстафеты в рамках восьмого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Командная гонка с четырьмя этапами 4 по 6 км и 8-ю огневыми рубежами начнется в 17:05 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями эстафеты в Нове Место при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины
7-1. Дарья Блашко
7-2. Юлия Джима
7-3. Анастасия Меркушина
7-4. Елена Пидгрушная
Полный старт-лист эстафеты в Нове Место
Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
18:11. UA-Футбол благодарит всех за внимание. До новых встреч!
18:10. Топ-8 эстафеты в Нове Место:
Украина замкнула топ-4, но возможен штраф за неправильную передачу эстафеты на третьем этапе.
18:09. Швеция– победитель эстафеты в Нове Место!
Эльвира Оберг в финишном створе все же обошла белоруску.
А француженка Жюлья Симон в борьбе все же отправила Украину на четвертое место. Эх, медаль была близка.
18:06. Невероятная борьба нас ждет за бронзу! А Швеция и Беларусь разыграют победу в эстафете.
18:03. Решающая стрельба!
Кручинкина выводит Беларусь в лидеры, но шведка Эльвира Оберг слишком близко.
Пидгрушная попадает все и поднимает Украину на шестое место. До топ-3 лишь 3 секунды.
Какая драма!
18:01. Топ-10 перед решающей стрельбой:
17:59. Пидгрушная взяла один доп на лежке
Украина поднялась на 7-е место, однако до медали более 45 секунд.
17:55. Топ-10 перед финальным этапом эстафеты:
17:53. Меркушина передала эстафету на 9-м месте
Отставание от топ-3 велико, но мы верим в Елену Пидгрушную, которая 8 лет назад в Нове Место брала золото чемпионата мира в спринте.
17:51. Топ-10 после шестой стрельбы:
Норвегия с кругом штрафа упала на 6-е место.
К слову, у IBU есть вопросы к передаче эстафеты Украиной на третьем этапе. Джима и Меркушина, возможно, не успели сделать касание в необходимой зоне. Ждем дальнейшего развития событий.
17:49. Меркушина однажды промахнулась на стойке
Украина переместилась на 8-е место.
17:45. Топ-10 после пятой стрельбы:
17:43. Меркушина заработала круг штрафа
Как же так…Украина мгновенно упала на 9-е место. А шли в топ-3…
17:41. Норвегия, Франция и Украина на виртуальном подиуме эстафеты в Нове Место.
Second exchange women relay— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. ???????? @TirilEckhoff ➡ Lien
2. ???????? Braisaz-Bouchet ➡ C. Chevalier
3. ???????? Dzhima ➡ Merkushynahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/OrwCyeyl71
17:39. На экваторе гонки топ-10 выглядит так:
17:37. Джима передала эстафету третьей!
На последнем круге Юлия легко разобралась с лидером сборной Беларуси Дарьей Алимбековой. Шикарно!
17:34. Топ-10 после четвертой стрельбы:
17:33. Джима однажды промахнулась на стойке
Украина поднялась на 4-е место. Неплохо, сохраняем шансы на медаль.
17:31. Норвегия начинает подтверждать статус фаворита гонки.
One spare round for @TirilEckhoff but she keeps @NSSF_Biathlon in the lead after the second prone!????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/dn6KHL7V62— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
17:29. Топ-10 после третьей стрельбы:
17:27. Джима использовала два допа на лежке
Юлия откатилась на 6-е место, но до топ-3 всего несколько секунд.
17:25. Украина – среди претендентов на медаль после отличного этапа Дарьи Блашко!
First exchange women relay— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. ???????? Tandrevold➡️ @TirilEckhoff
2. ???????? Cadurisch➡️ A. Gasparin
3. ???????? Blashko➡️ Dzhimahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/QWKMEHtGqN
17:23. Топ-10 после первого этапа:
Отмечаем лишь 13-е место Германии и провал хозяев – Чехия с шестью допами завершила первый этап 20-й.
17:22. Блашко передала эстафету на третьем месте
Дарья прогнозируемо пропустила вперед норвежку Тандервольд, но обошла биатлонистку из Австрии. Отличный старт гонки для Украины!
17:19. Топ-10 после второй стрельбы:
17:17. Блашко подняла Украину на третье место!
Дарья отработала стойку с одним дополнительным патроном и убежала на последний круг в 11 секундах от лидирующей Швейцарии.
17:15. Вот что происходило на стартовом огневом рубеже:
Great stuff from @SusanDunklee, quick as ever on the range, putting @USBiathlon into first place - lots of clean shooting across the field. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/mbntEE5aF4— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
17:13. Топ-10 после первой стрельбы:
17:11. Блашко взяла один доп на лежке
Дарья покинула стрельбище на 13-м месте (+13,4).
17:10. Старт гонки. Совсем скоро первая стрельба.
Relay? Set! GO ✨????— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
Time for the first competition of this week ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/veFaMSknut
17:05. Гонка стартовала!
Украину на первом этапе представляет Дарья Блашко.
16:55. Сегодня для Украины важная гонка в контексте Кубка наций. Украина пока 8-я (5346), но Австрия (5395) и Беларусь (5497) в зоне досягаемости.
We're also going to know the winner of the Women Relay Discipline Score by the end of today!— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
A Top 2 result would give the globe to @skiverband but @FedFranceSki, @NSSF_Biathlon and @SwedenBiathlon are all still in with a chance! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/EWy064HflC
16:45. Сегодня заключительная эстафета сезона. Ранее в командных гонках у женщин дважды побеждала Норвегия (включая чемпионат мира в Поклюке), а у России, Германии и Швеции по одной победе.
Что касается Украины, то нашим лучшим результатом стала бронза на чемпионате мира. К слову, сегодня Юрай Санитра выставил на гонку именно тех четырех биатлонисток, которые сенсационно взяли медаль в Поклюке.
16:35. Добрый день! Вот мы и добрались до заключительного отрезка сезона в Кубке мира. Элита мирового биатлона перебралась в Нове Место, где ровно через 30 минут женской эстафетой стартует 8-й этап Кубка мира. Оставайтесь с нами!
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