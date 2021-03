Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Нове Место. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской классической эстафеты в рамках восьмого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Командная гонка с четырьмя этапами 4 по 6 км и 8-ю огневыми рубежами начнется в 17:05 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты в Нове Место при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

7-1. Дарья Блашко

7-2. Юлия Джима

7-3. Анастасия Меркушина

7-4. Елена Пидгрушная

Полный старт-лист эстафеты в Нове Место

Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира

Онлайн

18:11. UA-Футбол благодарит всех за внимание. До новых встреч!

18:10. Топ-8 эстафеты в Нове Место:

Украина замкнула топ-4, но возможен штраф за неправильную передачу эстафеты на третьем этапе.

18:09. Швеция– победитель эстафеты в Нове Место!

Эльвира Оберг в финишном створе все же обошла белоруску.

А француженка Жюлья Симон в борьбе все же отправила Украину на четвертое место. Эх, медаль была близка.

18:06. Невероятная борьба нас ждет за бронзу! А Швеция и Беларусь разыграют победу в эстафете.

18:03. Решающая стрельба!

Кручинкина выводит Беларусь в лидеры, но шведка Эльвира Оберг слишком близко.

Пидгрушная попадает все и поднимает Украину на шестое место. До топ-3 лишь 3 секунды.

Какая драма!

18:01. Топ-10 перед решающей стрельбой:

17:59. Пидгрушная взяла один доп на лежке

Украина поднялась на 7-е место, однако до медали более 45 секунд.

17:55. Топ-10 перед финальным этапом эстафеты:

17:53. Меркушина передала эстафету на 9-м месте

Отставание от топ-3 велико, но мы верим в Елену Пидгрушную, которая 8 лет назад в Нове Место брала золото чемпионата мира в спринте.

17:51. Топ-10 после шестой стрельбы:

Норвегия с кругом штрафа упала на 6-е место.

К слову, у IBU есть вопросы к передаче эстафеты Украиной на третьем этапе. Джима и Меркушина, возможно, не успели сделать касание в необходимой зоне. Ждем дальнейшего развития событий.

17:49. Меркушина однажды промахнулась на стойке

Украина переместилась на 8-е место.

17:45. Топ-10 после пятой стрельбы:

17:43. Меркушина заработала круг штрафа

Как же так…Украина мгновенно упала на 9-е место. А шли в топ-3…

17:41. Норвегия, Франция и Украина на виртуальном подиуме эстафеты в Нове Место.

17:39. На экваторе гонки топ-10 выглядит так:

17:37. Джима передала эстафету третьей!

На последнем круге Юлия легко разобралась с лидером сборной Беларуси Дарьей Алимбековой. Шикарно!

17:34. Топ-10 после четвертой стрельбы:

17:33. Джима однажды промахнулась на стойке

Украина поднялась на 4-е место. Неплохо, сохраняем шансы на медаль.

17:31. Норвегия начинает подтверждать статус фаворита гонки.

17:29. Топ-10 после третьей стрельбы:

17:27. Джима использовала два допа на лежке

Юлия откатилась на 6-е место, но до топ-3 всего несколько секунд.

17:25. Украина – среди претендентов на медаль после отличного этапа Дарьи Блашко!

17:23. Топ-10 после первого этапа:

Отмечаем лишь 13-е место Германии и провал хозяев – Чехия с шестью допами завершила первый этап 20-й.

17:22. Блашко передала эстафету на третьем месте

Дарья прогнозируемо пропустила вперед норвежку Тандервольд, но обошла биатлонистку из Австрии. Отличный старт гонки для Украины!

17:19. Топ-10 после второй стрельбы:

17:17. Блашко подняла Украину на третье место!

Дарья отработала стойку с одним дополнительным патроном и убежала на последний круг в 11 секундах от лидирующей Швейцарии.

17:15. Вот что происходило на стартовом огневом рубеже:

Great stuff from @SusanDunklee, quick as ever on the range, putting @USBiathlon into first place - lots of clean shooting across the field. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/mbntEE5aF4 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021

17:13. Топ-10 после первой стрельбы:

17:11. Блашко взяла один доп на лежке

Дарья покинула стрельбище на 13-м месте (+13,4).

17:10. Старт гонки. Совсем скоро первая стрельба.

Relay? Set! GO ✨????



Time for the first competition of this week ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/veFaMSknut — IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021

17:05. Гонка стартовала!

Украину на первом этапе представляет Дарья Блашко.

16:55. Сегодня для Украины важная гонка в контексте Кубка наций. Украина пока 8-я (5346), но Австрия (5395) и Беларусь (5497) в зоне досягаемости.

We're also going to know the winner of the Women Relay Discipline Score by the end of today!



A Top 2 result would give the globe to @skiverband but @FedFranceSki, @NSSF_Biathlon and @SwedenBiathlon are all still in with a chance! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/EWy064HflC — IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021

16:45. Сегодня заключительная эстафета сезона. Ранее в командных гонках у женщин дважды побеждала Норвегия (включая чемпионат мира в Поклюке), а у России, Германии и Швеции по одной победе.

Что касается Украины, то нашим лучшим результатом стала бронза на чемпионате мира. К слову, сегодня Юрай Санитра выставил на гонку именно тех четырех биатлонисток, которые сенсационно взяли медаль в Поклюке.

16:35. Добрый день! Вот мы и добрались до заключительного отрезка сезона в Кубке мира. Элита мирового биатлона перебралась в Нове Место, где ровно через 30 минут женской эстафетой стартует 8-й этап Кубка мира. Оставайтесь с нами!