Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место состоялась женская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира.

Нашу команду представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.

По итогам эстафеты было принято решение дисквалифицировать сборную Украины.

Результаты гонки:

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6

2. Беларусь (0+9) +1,2

3. Франция (1+8) +27,8

4. Норвегия (1+10) +40,0

5. США (0+7) +40,1

6. Италия (0+10) +40,1

...

DSQ Украина (1+10)

Во время второй передачи эстафеты Юлия Джима с первой попытки не сумела коснуться Анастасии Меркушиной. Со второй попытки передача эстафеты все же состоялась, но, произошла она уже за пределами отведенного для этого коридора.