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Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете

Биатлон
(5 голосов)

Украинки допустили роковую ошибку

Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете

Новина українською

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место состоялась женская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира.

Нашу команду представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.

По итогам эстафеты было принято решение дисквалифицировать сборную Украины.

Результаты гонки:

1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Норвегия (1+10) +40,0
5. США (0+7) +40,1
6. Италия (0+10) +40,1
...
DSQ Украина (1+10)

Во время второй передачи эстафеты Юлия Джима с первой попытки не сумела коснуться Анастасии Меркушиной. Со второй попытки передача эстафеты все же состоялась, но, произошла она уже за пределами отведенного для этого коридора.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Комментарии (4)
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Опасево (Кыйив)
04.03.2021 в 19:24
Отлично!
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+1
-2
Саша AS80 (Харків)
04.03.2021 в 19:28
довбень, немає ніякої дискваліфікації))) а де там мокшанки... смокчуть))))???
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.03.2021 в 19:11
ахрана атмена, четверку вернули. Меркушина сегодня оставила нас без золота
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+4
0
Dandelion79
04.03.2021 в 19:06
подали протест і четверте місце повернули
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+4
-1


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