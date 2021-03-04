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Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете
Украинки допустили роковую ошибку
В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место состоялась женская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира.
Нашу команду представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.
По итогам эстафеты было принято решение дисквалифицировать сборную Украины.
Результаты гонки:
1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
2. Беларусь (0+9) +1,2
3. Франция (1+8) +27,8
4. Норвегия (1+10) +40,0
5. США (0+7) +40,1
6. Италия (0+10) +40,1
...
DSQ Украина (1+10)
Во время второй передачи эстафеты Юлия Джима с первой попытки не сумела коснуться Анастасии Меркушиной. Со второй попытки передача эстафеты все же состоялась, но, произошла она уже за пределами отведенного для этого коридора.
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