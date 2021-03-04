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Нове-Место. Сборная Украины подала протест и вернула четвертое место

Биатлон
(8 голосов)

Протест был одобрен

Нове-Место. Сборная Украины подала протест и вернула четвертое место

Новина українською

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место состоялась женская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира.

По итогам эстафеты было принято решение дисквалифицировать сборную Украины, но сразу после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что прикосновение прикладом Анастасия Меркушина и Юлия Джима провели в рамках коридора передачи эстафеты. Протест был удовлетворен, и наша команда вернула себе заслуженное четвертое место!

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Комментарии (1)
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Саша AS80 (Харків)
04.03.2021 в 20:18
ну так на 25 секунді відставання видно , що дотик був!
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