Санитра: Радость? Не скажу так

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал результаты женской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место.

"Была проблема при передаче эстафеты между Джимом и Меркушиной. Мы уже в напряжении были во время гонки. После финиша было заседание жюри, куда пригласили меня, чтобы рассмотреть этот момент. Сначала жюри приняло решений о дисквалификации, поскольку там был слабенький контакт на оружие руки Юлии Джими, а второй контакт был за линией передачи. Поэтому приняли решение о дисквалификации.

Я не мог смириться с этим, и начали смотреть правила, как там написано. Где-то 2 года используется правило, что контакт с винтовкой уже и есть передачей. А я помню, как в прошлом году была проблема в норвежской мужской команды в эстафете, когда они были вторыми – тогда приняли решение о правильной передаче. Поэтому мы ждали и дождались, что наконец дисквалификацию сняли".

Об эмоциях от результата

"Радость? Не скажу так. Это моя работа, наша работа. Были расстроены, когда мы думали, что не сможем выйти из этого победителями, но в итоге технический делегат сказал, что дисквалификацию сняли и мы будем четвертыми».

О выступлении украинок в женской эстафете

"По составу не было ошибки. Блашко на первом этапе очень хорошо бежала и в то время стрельба была хорошая. Джима выполняла на втором этапе свою работу. Настя Меркушина – там не было такого, что она сделала серьезную ошибку. Там у большего числа спортсменов были проблемы при стрельбе лежа. Но ей нужно было сделать поправку, так как во время стрельбы был штиль. Скажу, что Настя на третьем этапе просто не сделала так, как надо было, но думаю, что не ошибся».

О решающем этапе Пидгрушной

"Елена Пидгрушная подтвердила, что на финишном этапе ногами быстрая. Метко отстреляла стоя, с пятью патронами. Ее финиш был хороший. В общем 10 патронов, 1 штрафной круг и четвертая позиция – можем быть довольны».

Пидгрушная продемонстрировала лучшую скорость ходом и лучшее время прохождения своего этапа.

О составе на мужскую эстафету

"Есть 5 спортсменов. В настоящее время готов сказать, что все пятеро готовы бежать. Принял решение, что дам возможность пробежать Тищенко, поскольку он просидел почти весь чемпионат мира как запасной спортсмен. Тренировался, выполнял работу. Он мог бы и другие ребята бежать на Кубке IBU в Осрбли, поэтому я не хочу его возить по Евросоюзу как талисман. Он бежать. Относительно расстановки команды, думаю, что это будет состав, который бежал в Оберхофе, когда мы были шестыми. Подручный, Дудченко, Прима".