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Прима не выступит в эстафете на этапе в Нове Место

Биатлон
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Серьзная потеря для Украины

Прима не выступит в эстафете на этапе в Нове Место

Новина українською

Артем Прима из-за болей в пояснице не поможет сборной Украины в сегодняшней эстафете в рамках 8-го этапа Кубка мира в Нове Место.

Вместо Примы финальный этап командной гонки побежит Богдан Цымбал.

На остальных этапах расстановка не изменилась. Гонку начнет Артем Тищенко, следом на дистанцию уйдет Дмитрий Пидручный, а на третьем этапе побежит Антон Дудченко.

Полный старт-лист мужской эстафеты в Нове Место (начало гонки в 16:20 по киевскому времени).

Накануне женская сборная Украины в Нове Место получила дисквалификацию и успешно подала протест, сохранив четвертое место в гонке.

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В статье: Артем Прима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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