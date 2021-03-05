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Прима не выступит в эстафете на этапе в Нове Место
Серьзная потеря для Украины
Артем Прима из-за болей в пояснице не поможет сборной Украины в сегодняшней эстафете в рамках 8-го этапа Кубка мира в Нове Место.
Вместо Примы финальный этап командной гонки побежит Богдан Цымбал.
На остальных этапах расстановка не изменилась. Гонку начнет Артем Тищенко, следом на дистанцию уйдет Дмитрий Пидручный, а на третьем этапе побежит Антон Дудченко.
Полный старт-лист мужской эстафеты в Нове Место (начало гонки в 16:20 по киевскому времени).
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