Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Нове Место. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию последней в сезоне мужской классической эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка с четырьмя этапами по 7,5 км начнется в 16:20 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты в Нове Место при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

7-1. Артем Тищенко

7-2. Дмитрий Пидручный

7-3. Антон Дудченко

7-4. Богдан Цымбал

Полный старт-лист эстафеты в Нове Место

Онлайн

16:58. На экваторе эстафеты топ-10 выглядит так:

16:56. Пидручный на передаче эстафеты вывел Украину на третье место!

Но сбежать от Фака и Эдера Дмитрию все же не удалось.

Теперь в игре Антон Дудченко.

16:54. Йоханнес Дале привез для Норвегии круг штрафа. Шанс для Германии и Франции.

16:51. Пидручный – есть 5 из 5 на стойке!

И Украина взлетает на 5-е место. Пидручному по зубам пройти на дистанции Фака и Эдера.

16:48. Германия, Норвегия и Франция в топ-3 после третьей стрельбы:

16:45. Пидручный вернул Украину в топ-8

Дмитрий идеально прошел лежку и поднял команду на 7-е место (+57,0).

16:41. Топ-10 после первого этапа:

16:39. Тищенко передал эстафету 14-м

На последнем круге Артем проиграл 2 позиции, а отставание Украины от лидеров увеличилось до 1 минуты.

Дальше этап Дмитрия Пидручного.

16:36. Норвегия усилиями вице-лидера Кубка мира держится впереди:

16:34. Тищенко теряет время на стойке

К слабому лыжному ходу Артем добавил два дополнительных патрона. Украина опустилась на 12-е место (+42,3).

16:30. Вот что происходило на первом огневом рубеже:

Strong start from two of the most reliable people on the range - Erik Lesser and Sturla Holm Laegreid keep a clean slate and lead the field after the first prone! ✨https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/clJ4XxUXd0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021

16:28. 11 команд прошли первую стрельбу без промахов:

16:27. Тищенко идеально отработал лежку

Артем покинул огневой рубеж на 7-м месте (+7,5). Пока все гладко.

16:23. По традиции все начинается с выстрела из пистолета:

The sun is out in Nove Mesto and the last men's relay of the season has begun. Sit back, get comfortable and enjoy a great competition ????



LIVE STREAM: https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/tc0N52p5mP — IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021

16:20. Гонка стартовала!

Артем Тищенко и компания ушли на дистанцию.

16:10. В Кубке наций перед сегодняшней гонкой Норвегия почти на 800 баллов опережает Францию, а топ-3 с отрывом в 14 очков от Германии замыкает Швеция.

Украина не претендует на прогресс на 7-е место, а вот за 8-ю строку еще придется побороться с Беларусью. Но отрыв неплохой – 156 очков.

16:00. Норвегия и Франция в сезоне 2020-201 выиграли по две эстафеты. Посмотрим, кто сегодня окажется первым.

Good afternoon from Nove Mesto - not long until the final men's relay of this winter gets underway! Norway dominated the men's relay in @BiatlonPokljuka two weeks ago and they're the favourites again today ????????https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/7Q0FMQTqsC — IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021

15:50. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Сегодня на Кубке мира в Нове Место мужская эстафета – старт ровно через 30 минут. Не пропустите!