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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Нове Место. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
biathlonworld.com
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию последней в сезоне мужской классической эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка с четырьмя этапами по 7,5 км начнется в 16:20 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями эстафеты в Нове Место при участии сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины
7-1. Артем Тищенко
7-2. Дмитрий Пидручный
7-3. Антон Дудченко
7-4. Богдан Цымбал
Полный старт-лист эстафеты в Нове Место
16:58. На экваторе эстафеты топ-10 выглядит так:
16:56. Пидручный на передаче эстафеты вывел Украину на третье место!
Но сбежать от Фака и Эдера Дмитрию все же не удалось.
Теперь в игре Антон Дудченко.
16:54. Йоханнес Дале привез для Норвегии круг штрафа. Шанс для Германии и Франции.
16:51. Пидручный – есть 5 из 5 на стойке!
И Украина взлетает на 5-е место. Пидручному по зубам пройти на дистанции Фака и Эдера.
16:48. Германия, Норвегия и Франция в топ-3 после третьей стрельбы:
16:45. Пидручный вернул Украину в топ-8
Дмитрий идеально прошел лежку и поднял команду на 7-е место (+57,0).
16:41. Топ-10 после первого этапа:
16:39. Тищенко передал эстафету 14-м
На последнем круге Артем проиграл 2 позиции, а отставание Украины от лидеров увеличилось до 1 минуты.
Дальше этап Дмитрия Пидручного.
16:36. Норвегия усилиями вице-лидера Кубка мира держится впереди:
16:34. Тищенко теряет время на стойке
К слабому лыжному ходу Артем добавил два дополнительных патрона. Украина опустилась на 12-е место (+42,3).
16:30. Вот что происходило на первом огневом рубеже:
Strong start from two of the most reliable people on the range - Erik Lesser and Sturla Holm Laegreid keep a clean slate and lead the field after the first prone! ✨https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/clJ4XxUXd0— IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021
16:28. 11 команд прошли первую стрельбу без промахов:
16:27. Тищенко идеально отработал лежку
Артем покинул огневой рубеж на 7-м месте (+7,5). Пока все гладко.
16:23. По традиции все начинается с выстрела из пистолета:
The sun is out in Nove Mesto and the last men's relay of the season has begun. Sit back, get comfortable and enjoy a great competition ????— IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021
LIVE STREAM: https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/tc0N52p5mP
16:20. Гонка стартовала!
Артем Тищенко и компания ушли на дистанцию.
16:10. В Кубке наций перед сегодняшней гонкой Норвегия почти на 800 баллов опережает Францию, а топ-3 с отрывом в 14 очков от Германии замыкает Швеция.
Украина не претендует на прогресс на 7-е место, а вот за 8-ю строку еще придется побороться с Беларусью. Но отрыв неплохой – 156 очков.
16:00. Норвегия и Франция в сезоне 2020-201 выиграли по две эстафеты. Посмотрим, кто сегодня окажется первым.
Good afternoon from Nove Mesto - not long until the final men's relay of this winter gets underway! Norway dominated the men's relay in @BiatlonPokljuka two weeks ago and they're the favourites again today ????????https://t.co/Z1cUg2llYh | #nmnm21 pic.twitter.com/7Q0FMQTqsC— IBU World Cup (@IBU_WC) March 5, 2021
15:50. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Сегодня на Кубке мира в Нове Место мужская эстафета – старт ровно через 30 минут. Не пропустите!
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