Германия выиграла эстафету в Нове Место, Украина – 9-я

Украинцы без Артема Примы за счет отличного этапа Дмитрия Пидручного на экваторе эстафеты замыкали топ-3, однако на третьем этапе Антон Дудченко заработал два круга штрафа и исключил команду из числа претендентов на подиум. На финальном этапе Богдан Цымбал добавил еще один круг штрафа и прибыл на финиш только на 9-м месте с 4-минутным отставанием от победителей гонки.

В условиях переменчивого ветра лучше остальных отстреляла Германия. Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат взяли только 5 дополнительных патронов и разгромили остальные команды с более чем минутным преимуществом.

Главным неудачником гонки стал лидер сборной Франции Эмильен Жаклен, который на последнем этапе на лежке умудрился заработать четыре круга штрафа. На тот момент французы с большим отрывом занимали второе место.

Серебро усилиями Эдуарда Латыпова взяла Россия, а Норвегия после круга штрафа Йоханнеса Бё на стойке стала лишь третьей.

Кубок мира. Нове Место. Мужчины. Результаты эстафеты:

1. Германия (0+5) 1:12:28,1

2. Россия (0+8) +1:21,7

3. Норвегия (3+9) +1:33,2

4. Словения (0+8) +2:13,2

5. Франция (4+9) +2:14,7

6. Австрия (0+5) +2:17,0

...

9. Украина (3+12) +4:03,3