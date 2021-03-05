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Германия выиграла эстафету в Нове Место, Украина – 9-я
У подопечных Юрая Санитры не пошла стрельба
Getty Images
Украинцы без Артема Примы за счет отличного этапа Дмитрия Пидручного на экваторе эстафеты замыкали топ-3, однако на третьем этапе Антон Дудченко заработал два круга штрафа и исключил команду из числа претендентов на подиум. На финальном этапе Богдан Цымбал добавил еще один круг штрафа и прибыл на финиш только на 9-м месте с 4-минутным отставанием от победителей гонки.
В условиях переменчивого ветра лучше остальных отстреляла Германия. Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат взяли только 5 дополнительных патронов и разгромили остальные команды с более чем минутным преимуществом.
Главным неудачником гонки стал лидер сборной Франции Эмильен Жаклен, который на последнем этапе на лежке умудрился заработать четыре круга штрафа. На тот момент французы с большим отрывом занимали второе место.
Серебро усилиями Эдуарда Латыпова взяла Россия, а Норвегия после круга штрафа Йоханнеса Бё на стойке стала лишь третьей.
1. Германия (0+5) 1:12:28,1
2. Россия (0+8) +1:21,7
3. Норвегия (3+9) +1:33,2
4. Словения (0+8) +2:13,2
5. Франция (4+9) +2:14,7
6. Австрия (0+5) +2:17,0
...
9. Украина (3+12) +4:03,3
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