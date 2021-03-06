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Состав сборной Украины на субботние спринты в Нове Место
Пожелаем нашим удачи
Сегодня, 6 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся спринтерские гонки.
В 12:00 по Киеву на старт выйдут женщины. Наша команда будет представлена 5 биатлонистками.
23. Дарья Блашко
26. Юлия Джима
52. Елена Пидгрушная
79. Валентина Семеренко
93. Анастасия Меркушина
В 16:40 стартуют мужчины. Там мы также будем иметь представительство в 5 спортсменов.
11. Богдан Цымбал
26. Дмитрий Пидручный
52. Артем Прима
74. Антон Дудченко
99. Артем Тищенко
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