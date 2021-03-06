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Состав сборной Украины на субботние спринты в Нове Место

Биатлон
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Пожелаем нашим удачи

Состав сборной Украины на субботние спринты в Нове Место

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся спринтерские гонки.

В 12:00 по Киеву на старт выйдут женщины. Наша команда будет представлена ​​5 биатлонистками.

23. Дарья Блашко

26. Юлия Джима

52. Елена Пидгрушная

79. Валентина Семеренко

93. Анастасия Меркушина

В 16:40 стартуют мужчины. Там мы также будем иметь представительство в 5 спортсменов.

11. Богдан Цымбал

26. Дмитрий Пидручный

52. Артем Прима

74. Антон Дудченко

99. Артем Тищенко

Результаты мужской эстафеты

Календарь Кубка мира 2020/2021

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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