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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. LIVE
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biathlonworld.com
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 7,5 км с двумя стрельбами начнется в 12:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями спринта в Нове Место при участии пятырех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые номера украинских биатлонисток:
23. Дарья Блашко
26. Юлия Джима
52. Елена Пидгрушная
79. Валя Семеренко
93. Анастасия Меркушина
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12:09. В ожидании украинок последим за топ-биатлонистками из стартовой группы.
Пройсс выбила на лежке 5 из 5, у Ханны Эберг круг штрафа, а Жюлья Симон допустила сразу три промаха.
12:00. Гонка стартовала!
Под первым номером в бой бросилась лидер сборной Германии Франциска Пройсс.
11:50. Перед гонкой не будет лишним взглянуть на малый зачет спринтов.
А там впереди норвежки Тириль Экхофф (328 баллов) и Марте Олсбю-Ройселанд (300). Ханна Эберг (291) замыкает топ-3, остальные далеко позади.
11:40. Не так много действующих биатлонисток побеждали в Нове Место. Приятно видеть в этом списке и нашу Елену Пидгрушную, причем капитан сборной Украины в 2013-м году взяла первое место не в рядовой гонке, а на чемпионате мира!
А действующей чемпионкой спринта в Нове Место является немка Дениз Херрманн. Год назад компанию на подиуме экс-лыжнице составили Анаис Бескон и Маркета Давидова.
11:30. Добрый день! UA-Футбол приглашает на женский спринт на 8-м этапе Кубка мира в Нове Место. Гонка начнется через 30 минут. Оставайтесь с нами!
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