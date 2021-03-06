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Юлия Джима: Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней
Комментарий украинской биатлонистки
Серебряный призер спринта на восьмом этапа Кубка мира 2020/2021 в Нове Место, украинка Юлия Джима прокомментировала свое состояние во время
"Спасибо за поздравления! Я сама от себя не ожидала такой гонки! Просто пыталась выполнить качественную работу, сделать качественные тренировки. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней в спринте. В общем, довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проиграю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое, и сегодня можно бороться за высокий результат" - сказала Джима после финиша спринта.
Напомним, что ранее министр молодежи и спорта Украины
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