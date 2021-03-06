Анастасия Меркушина: Впечатления от гонки достаточно положительные

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала результаты спринтерской гонки в Нове Место. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

"Впечатления от гонки довольно положительные, потому что, как для этого нестабильного сезона, довольно неплохой результат.

Что касается промаха ... По моим личным впечатлениям, я его не хорошо сконцентрировала, немного поспешила, потому вышел промах. Но буду еще говорить с тренерами.

По ходу, то также необходим анализ, но то, что мне кричали на трассе, то шла, вроде, неплохо. В сегодняшней гонке я пыталась исправить ошибки в технике и в прохождении трассы. Еще буду разговаривать с тренерами, но, надеюсь, все получилось - сказала она.