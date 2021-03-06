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Анастасия Меркушина: Впечатления от гонки достаточно положительные
Комментарий украинки
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала
"Впечатления от гонки довольно положительные, потому что, как для этого нестабильного сезона, довольно неплохой результат.
Что касается промаха ... По моим личным впечатлениям, я его не хорошо сконцентрировала, немного поспешила, потому вышел промах. Но буду еще говорить с тренерами.
По ходу, то также необходим анализ, но то, что мне кричали на трассе, то шла, вроде, неплохо. В сегодняшней гонке я пыталась исправить ошибки в технике и в прохождении трассы. Еще буду разговаривать с тренерами, но, надеюсь, все получилось - сказала она.
Напомним, что ранее Юлия Джима
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