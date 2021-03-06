Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Нове Место. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 16:40 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта в Нове Место при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

11. Богдан Цымбал

26. Дмитрий Пидручный

52. Артем Прима

74. Антон Дудченко

99. Артем Тищенко

Полный старт-лист спринта

Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира

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16:20. Лидером сезона по количеству побед в спринтах является Йоханнес Бё, который выигрывал эту дисциплину в Контиолахти и дважды в Оберхофе.

Действующий обладатель Большого хрустального глобус лидирует и в малом зачете спринтов. У Бё-младшего 58-очковый отрыв от Йоханнеса Дале. Остальные слишком далеко, чтобы считать их претендентами на малый глобус.

16:10. И снова здравствуйте! Субботняя программа Кубка мира в Нове Место продолжается – через 30 минут на старт спринтерской гонки выйдут мужчины. Оставайтесь в нами!