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Нове Место. Дестье побеждает в спринте, Пидручный - 15-й

Биатлон
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Результаты мужского спринта

Нове Место. Дестье побеждает в спринте, Пидручный - 15-й

UA-Футбол
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Сегодня, 6 марта в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в заезде одержал представитель Франции Симон Дестье, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а ТОП 3 замкнул немец Арнд Пайфер.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом на лежке и невысокой скоростью стал в итоге 15-м.

Кубок мира 2020/2021. Нове Место

Спринт

Мужчины

1. Симон Дестье (0+0)

2. Себастьян Самуэльсон (0+0) (+2,4с.)

3. Арнд Пайфер (0+0) (+4,4с.)

.

.

.

15. Дмитрий Пидручный (1+0) (+52,7с.)

35. Артем Тищенко (0+0) (+1.25,6с.)

44. Артем Прима (1+0) (+1.35,5с.)

62. Богдан Цымбал (1+1) (+2.00,0с.)

63. Антон Дудченко (1+1) (+2.00,3с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
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