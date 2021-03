Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Нове Место. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 13:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта в Нове Место при участии серебряного призера спринта Юлии Джимы и еще четырех украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

2. Юлия Джима +0:09

16. Дарья Блашко +0:46

22. Анастасия Меркушина +1:06

34. Елена Пидгрушная +1:29

40. Валя Семеренко +1:46

Полный старт-лист гонки преследования

Онлайн

13:26. Блашко прогрессировала на 14-е место

Украинка точно отработала финальную стрельбу.

13:26. Джима поднялась на третье место!

За бронзу Юлия будет сражаться с Пройсс и Олсбю-Ройселанд. Есть шанс на медаль!

13:24. Экхофф дважды промахнулась на последнее стрельбе. Впрочем, она могла себе это позволить. Очередная победа для лидера Кубка мира!

13:23. Топ-10 перед решающей стрельбой:

13:21. Блашко выпала из топ-15, Семеренко – 33-я

Дарья с двумя промахами на стойке опустилась на 19-е место (+2:13.0).

Валя Семеренко, несмотря на промах, переместилась на 33-ю позицию (+2:46.8).

Меркушина и Пидгрушная занимают перед финальной стрельбой соответственно 42-е и 43-е места.

13:19. Джима зашла на круг штрафа на стойке

Юлия вернулась на трассу на 6-м месте в 11 секундах от топ-3.

13:18. У Экхофф круг штрафа на стойке. Но преимущество над преследовательницами все равно очень комфортное.

13:17. Топ-10 после второй стрельбы:

13:16. Валя Семеренко поднялась на 35-е место

Пидгрушная с тремя промахами только 42-я, Меркушина после четырех кругов штрафа упала на 50-е место.

13:14. Блашко чисто отработала вторую стрельбу

Дарья прогрессировала на 11-е место. До топ-10 менее двух секунд.

13:12. Джима вернулась в топ-5!

Юлия закрыла 5 из 5 на второй лежке и поднялась на 4-е место (+50,8).

13:10. Экхофф упрочила свое лидерство после первой стрельбы:

13:08. Блашко, Меркушина, Пидгрушная и Семеренко тоже мажут

Дарья с кругом штрафа поднялась на 12-е место.

Остальные украинки выпали из очковой зоны.

13:06. У Джимы промах на первой стрельбе

Юлия вернулась на дистанцию на 7-м месте (+43,1).

13:03. Украина представлена в гонке пятью спортсменками. Все стартовали.

13:00. Гонка стартовала!

Чемпионка спринта Тириль Экхофф первой ушла на 10-километровую дистанцию.

Юлия Джима ушла в бой спустя 9 секунд после лидера Кубка мира.

12:50. Сегодня в Нове Место солнечно и довольно ветрено.

Sunshine, two pursuits? What more could the biathlon heart want? ????



Less than half an hour to go until the women pursuit in Nove Mesto Na Morave! 12:00 (CET)https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/uGGLTDbG2w