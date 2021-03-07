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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Нове Место. LIVE
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biathlonworld.com
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 13:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями спринта в Нове Место при участии серебряного призера спринта Юлии Джимы и еще четырех украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
2. Юлия Джима +0:09
16. Дарья Блашко +0:46
22. Анастасия Меркушина +1:06
34. Елена Пидгрушная +1:29
40. Валя Семеренко +1:46
Полный старт-лист гонки преследования
13:26. Блашко прогрессировала на 14-е место
Украинка точно отработала финальную стрельбу.
13:26. Джима поднялась на третье место!
За бронзу Юлия будет сражаться с Пройсс и Олсбю-Ройселанд. Есть шанс на медаль!
13:24. Экхофф дважды промахнулась на последнее стрельбе. Впрочем, она могла себе это позволить. Очередная победа для лидера Кубка мира!
13:23. Топ-10 перед решающей стрельбой:
13:21. Блашко выпала из топ-15, Семеренко – 33-я
Дарья с двумя промахами на стойке опустилась на 19-е место (+2:13.0).
Валя Семеренко, несмотря на промах, переместилась на 33-ю позицию (+2:46.8).
Меркушина и Пидгрушная занимают перед финальной стрельбой соответственно 42-е и 43-е места.
13:19. Джима зашла на круг штрафа на стойке
Юлия вернулась на трассу на 6-м месте в 11 секундах от топ-3.
13:18. У Экхофф круг штрафа на стойке. Но преимущество над преследовательницами все равно очень комфортное.
13:17. Топ-10 после второй стрельбы:
13:16. Валя Семеренко поднялась на 35-е место
Пидгрушная с тремя промахами только 42-я, Меркушина после четырех кругов штрафа упала на 50-е место.
13:14. Блашко чисто отработала вторую стрельбу
Дарья прогрессировала на 11-е место. До топ-10 менее двух секунд.
13:12. Джима вернулась в топ-5!
Юлия закрыла 5 из 5 на второй лежке и поднялась на 4-е место (+50,8).
13:10. Экхофф упрочила свое лидерство после первой стрельбы:
13:08. Блашко, Меркушина, Пидгрушная и Семеренко тоже мажут
Дарья с кругом штрафа поднялась на 12-е место.
Остальные украинки выпали из очковой зоны.
13:06. У Джимы промах на первой стрельбе
Юлия вернулась на дистанцию на 7-м месте (+43,1).
13:03. Украина представлена в гонке пятью спортсменками. Все стартовали.
13:00. Гонка стартовала!
Чемпионка спринта Тириль Экхофф первой ушла на 10-километровую дистанцию.
Юлия Джима ушла в бой спустя 9 секунд после лидера Кубка мира.
12:50. Сегодня в Нове Место солнечно и довольно ветрено.
Sunshine, two pursuits? What more could the biathlon heart want? ????— IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2021
Less than half an hour to go until the women pursuit in Nove Mesto Na Morave! 12:00 (CET)https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/uGGLTDbG2w
12:46. Джима в третий раз в карьере начнет преследование в топ-3.
В сезоне 2017-2018 олимпийская чемпионка после третьего места в спринте в Эстерсунде в преследовании откатилась на 21-ю позицию.
В том же сезоне Юлия заняла третье место в спринте и в Холменколлене. На этот раз пасьют для украинки сложился успешней – 5-е место с двумя кругами штрафа.
12:40. Добрый день! UA-Футбол приглашает на гонку преследования среди женщин на этапе Кубка мира в Нове Место. Пасьют обязателен к просмотру, ведь наша Юлия Джима стартует второй с отличными шансами на повторение медального успеха в спринте. До старта осталось всего 20 минут!
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