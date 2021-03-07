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Нове Место. Экхофф побеждает в гонке преследования, Джима - шестая
Результаты женского персьюта
Сегодня, 7 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась женская гонка преследования.
Победу в заезде получила норвежка Тирил Экхофф, серебро у немки Дениз Херман, а ТОП 3 замкнула еще одна норвежка Марте Олсбю.
Что касается украинок, то лучшей среди наших прогнозируемо стала Юлия Джима, которая с двумя промахами и средним ходом по дистанции стала в итоге шестой.
Нове Место. Кубок мира 2020/2021
Гонка преследования
Женщины
1. Тирил Экхофф (0+0+1+2)
2. Дениз Херман (1+0+0+0) (+24,0с.)
3. Марте Олсбю (0+1+1+1) (+29,9с.)
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6. Юлия Джима (1+0+1+0) (+39,8с.)
16. Дарья Блашко (1+0+2+0) (+2.01,4с.)
29. Анастасия Меркушина (3+1+0+0) (+2.48,3с.)
33. Валя Семеренко (1+0+1+1) (+2.53,0с.)
42. Елена Пидгрушная (2+1+1+1) (+3.29,3с.)
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