UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 17:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования в Нове Место с двумя биатлонистами сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

15. Дмитрий Пидручный +0:53

35. Артем Тищенко +1:26

Полный старт-лист гонки преследования

Онлайн

17:03. Пидручный и Тищенко отправились на дистанцию. Прима, как и сообщалось ранее, преследование пропускает.

17:00. Гонка стартовала!

Открыта погоня за сенсационным чемпионом спринта Симоном Дестье.

16:50. К слову, сегодня возможна смена лидера в Кубке мира. Йоханнес Бё на 19 очков опережает Стурлу Легрейда, но действующий обладатель Большого хрустального глобус в преследовании будет стартовать на 7 позиций ниже.

16:40. В зачете гонок преследования вся борьба еще впереди. Пока же топ-5 выглядит так:

1. Стурла Легрейд (Норвегия) – 239 баллов

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 230

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 221

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 205

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 202

16:30. Биатлонный уик-энд на UA-Футбол продолжается. Мы приглашаем всех желающих на мужскую гонку преследования на 8-м этапе Кубка мира в Нове Место. Старт уже через 30 минут!