Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Нове Место. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
biathlonworld.com
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 17:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями преследования в Нове Место с двумя биатлонистами сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
15. Дмитрий Пидручный +0:53
35. Артем Тищенко +1:26
Полный старт-лист гонки преследования
17:03. Пидручный и Тищенко отправились на дистанцию. Прима, как и сообщалось ранее, преследование пропускает.
17:00. Гонка стартовала!
Открыта погоня за сенсационным чемпионом спринта Симоном Дестье.
16:50. К слову, сегодня возможна смена лидера в Кубке мира. Йоханнес Бё на 19 очков опережает Стурлу Легрейда, но действующий обладатель Большого хрустального глобус в преследовании будет стартовать на 7 позиций ниже.
16:40. В зачете гонок преследования вся борьба еще впереди. Пока же топ-5 выглядит так:
1. Стурла Легрейд (Норвегия) – 239 баллов
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 230
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 221
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 205
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 202
16:30. Биатлонный уик-энд на UA-Футбол продолжается. Мы приглашаем всех желающих на мужскую гонку преследования на 8-м этапе Кубка мира в Нове Место. Старт уже через 30 минут!
Популярное сейчас
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч
- Украина - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2020
- Нове Место. Юлия Джима - серебряный призер спринтерской гонки, Экхофф побеждает
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Новости по теме
- 17:57 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Нове Место. Как это было
- 13:12 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было
- 17:40 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Нове Место. Как это было