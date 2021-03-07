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Нове Место. Тарье Бё побеждает в преследовании, Пидручный - в ТОП 10
Результаты мужского персьюта
Сегодня, 7 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал представитель Норвегии Тарье Бё, серебро у его брата Йоханеса Бё, а ТОП 3 замкнул представитель Франции Симон Дестье.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с чистой работой на огневых рубежах стал в итоге девятым.
Кубок мира 2020/2021. Нове Место
Гонка преследования
Мужчины
1. Тарье Бё (1+0+0+0)
2. Йоханнес Бё (2+0+0+0) (+8,2с.)
3. Симон Дестье (0+2+0+0) (+11,5с.)
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9. Дмитрий Пидручный (0+0+0+0) (+29,5с.)
25. Артем Тищенко (0+0+0+0) (+1.58,3с.)
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