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Нове Место. Тарье Бё побеждает в преследовании, Пидручный - в ТОП 10

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Нове Место. Тарье Бё побеждает в преследовании, Пидручный - в ТОП 10

UA-Футбол
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Сегодня, 7 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал представитель Норвегии Тарье Бё, серебро у его брата Йоханеса Бё, а ТОП 3 замкнул представитель Франции Симон Дестье.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с чистой работой на огневых рубежах стал в итоге девятым.

Кубок мира 2020/2021. Нове Место

Гонка преследования

Мужчины

1. Тарье Бё (1+0+0+0)

2. Йоханнес Бё (2+0+0+0) (+8,2с.)

3. Симон Дестье (0+2+0+0) (+11,5с.)

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9. Дмитрий Пидручный (0+0+0+0) (+29,5с.)

25. Артем Тищенко (0+0+0+0) (+1.58,3с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный Йоханнес Бе Тарьей Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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