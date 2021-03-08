Лучший в карьере спринт Джимы, возвращение Пидручного и другие итоги этапа Кубка мира в Нове Место (I)

Не Джимой единой. Четыре случая, когда украинцы блистали в Нове Место

Джима провела идеальный спринт и проиграла только той, которая не проигрывает

Хотя большинство личных медалей на уровне Кубка мира Юлия Джима завоевала в индивидуалках, олимпийская чемпионка Сочи уже не раз доказывала, что может быть конкуренткой и в гонках с двумя огневыми рубежами. Но еще никогда в спринтах Джима не была близка к победе, как в Нове Место.

Вот так выглядела десятка лидеров спринта после второй стрельбы:

На последнем круге ногами Джима сохранила и даже упрочила преимущество относительно Динары Алимбековой и Лизы Виттоцци, вот только 10-секундного запаса над реактивной Тириль Экхофф все равно оказалось недостаточно, чтобы защитить первое место.

Серебро Джимы в Нове Место можно приравнять и к победе, ведь Юлия уступила только той биатлонистке, которая в этом сезоне организовала альтернативный Кубок мира, где штампует одну победу за другой. Экхофф непобедима в спринтах с 11 декабря прошлого года, когда в Хохфильцене опередить норвежку смогла Динара Алимбекова. С тех пор в 10 секундах от Тириль в пяти стартах в этой дисциплине финишировали только три биатлонистки – Ингрид-Ландмарк Тандреволд, Доротея Вирер и наша Джима.

Благодаря двум финишам в цветочной церемонии Юлия Джима после первого этапа в Нове Место прорвалась в топ-20 личного зачета Кубка мира. В этом сезоне киевлянка уже шесть раз заезжала в топ-10 – и в это в три раза чаще, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Помутнение Меркушиной – минус медаль в эстафете

После бронзового выступления на чемпионате мира в Поклюке украинкам в Нове Место представился отменный шанс впервые за семь лет выиграть эстафету в Кубке мира. Квартет в составе Юлии Джимы, Дарьи Блашко, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной суммарно показал четвертый ход на лыжне – оставалось подкрепить хорошую скорость традиционной стабильностью на огневых рубежах. А вот с этим неожиданно возникли проблемы. И эти проблемы стоили команде практически гарантированной медали с претензиями даже на золото.

На экваторе эстафеты после этапов Блашко и Джимы Украина шла третьей в 20 секундах от Норвегии. Медальные шансы начали уплывать на отрезке Анастасии Меркушиной, причем у нее все пошло наперекосяк уже на передаче эстафеты (к счастью, Украина добилась отмены дисквалификации и сохранила важные очки в Кубке наций).

Сложно объяснить, что произошло с Меркушиной на лежке. То ли Анастасия психологически поплыла после спорного момента на передаче эстафеты, то ли банально ошиблась с поправками – как бы то ни было, Меркушина привезла круг штрафа и закончила этап на 9-м месте в 50 секундах от лидирующей Швеции. Обидно, что катастрофа настигла Анастасию в самый ответственный момент, тем более что дальнейшие гонки в Нове Место показали, что украинка набрала едва ли не лучшую форму за последние годы.

Пидгрушная на финише эстафеты сотворила что-то невероятное и чуть не затащила команду на подиум, от которого на старте последнего этапа отставала на 40 секунд. Елена с лучшим лыжным ходом по чистому времени превзошла всех, а ведь ее конкурентками были три биатлонистки из топ-10, включая Марте Олсбю-Ройселанд.

Как же досадно, что даже такого этапа от Елены Пидгрушной не хватило для медали. Слишком большую фору Анастасия Меркушина предоставила соперницам после своего помутнения на лежке. В командных гонках перекладывать вину на кого-то одного считается признаком дурного тона, но в этом случае контраст между выступлением Меркушиной и остальной тройкой слишком большой, чтобы игнорировать это…

Пидручный вернулся после фиаско в Поклюке

На чемпионате мира в Словении Дмитрий Пидручный откровенно разочаровал выступлениями в личных гонках, ни разу не заехав даже в топ-20. А вот первый уик-энд после главного старта сезона биатлонист из Тернополя провел практически образцово и снова стал самым рейтинговым украинцем в общем зачете Кубка мира.

При сезонных 82% точности на стрельбище Пидручный в трех гонках в Нове Место закрыл 39 из 40 мишеней и заслужил статус главного снайпера этапа!

Дмитрий на прошлой неделе совершил сразу два эффектных прорыва – в эстафете капитан сборной Украины на втором этапе отыграл 11 позиций и поднял команду на третье место, а затем в преследовании с безупречной стрельбой с 15-го стартового места прогрессировал на 9-е со вторым лучшим чистым временем в гонке, уступив только лидеру Кубка мира Йоханнесу Бё (+7,3 секунды). Вот так и становятся чемпионами мира в пасьютах.

Дмитрий Пидручный еще ни разу не брал медаль в личной гонке Кубка мира. Текущая форма украинца позволяет надеется, что вскоре он закроет этот пробел. Особенно, если продолжит стрелять так же, как и в Нове Место.

Экхофф убила интригу в Кубке мира, а Йоханнес Бё серьезно рискует

После дубля в Нове Место Тириль Экхофф увеличила отрыв от Марте Олсбю-Ройселанд до 80 очков, а после вычета худших гонок преимущество текущего лидера превысит за 100 баллов. Будем откровенны – отыграть такое отставание за 5 оставшихся гонок уже нереально.

Международный союз биатлонистов хоть сегодня может выслать домой к Экхофф посылку с Большим хрустальным глобусом и двумя малыми в зачетах спринтов и преследованиях. Именно в этих дисциплинах Тириль и собрала невероятные 10 побед в сезоне. И не похоже, что она собирается останавливаться на этой красивой цифре.

Никто не ожидал этого перед стартом сезона, но именно у мужчин (а не у женщин) борьба за Кубок мира будет идти вплоть до последней гонки.

Йоханнес Бё на первом этапе в Нове Место набрал 85 очков за 11-е место в спринте и серебро в преследовании. Стурла Легрейд традиционно был стабилен, взяв 83 очка за два финиша в топ-5. Таким образом, преимущество Бё-младшего над претендентом увеличилось до 33 баллов, однако у Легрейда в этом сезоне было четыре финиша за пределами топ-10, в то время как Йоханнес в Нове Место впервые не попал в десятку сильнейших. Поэтому прямо сейчас виртуальный Большой хрустальный глобус находится в руках у вчерашнего дебютанта Легрейда.

Если Йоханнес Бё хочет стать трехкратным обладателем Кубка мира, то ему срочно нужно выдать победную серию. А выиграть он не может уже шесть гонок подряд…