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Зеленский наградил украинских биатлонисток государственными орденами
Заслуженное признание
Президент Владимир Зеленский подписал указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня».
За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и добросовестный труд государственные ордены от Зеленского получили семь украинских биатлонисток:
Валя Семеренко (чемпионка Европы 2020) – орден «За заслуги» ІІ степени;
Вита Семеренко (призер чемпионата Европы 2021) – орден «За заслуги» ІІІ степени;
Елена Пидгрушная (призер чемпионата мира-2021) – орден княгини Ольги І степени;
Анастасия Меркушина (призер чемпионата мира-2021) – орден княгини Ольги ІІ степени;
Ирина Петренко (призер чемпионата Европы-2021) – орден княгини Ольги ІІ степени;
Юлия Джима (призер чемпионата мира-2021) – орден княгини Ольги ІІІ степени;
Дарья Блашко (призер чемпионата мира-2021) – медалью «За достижения и труд».
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