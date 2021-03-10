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Зеленский наградил украинских биатлонисток государственными орденами

Биатлон
(2 голосов)

Заслуженное признание

Зеленский наградил украинских биатлонисток государственными орденами

Новина українською

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня».

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и добросовестный труд государственные ордены от Зеленского получили семь украинских биатлонисток:

Валя Семеренко (чемпионка Европы 2020) – орден «За заслуги» ІІ степени;

Вита Семеренко (призер чемпионата Европы 2021) – орден «За заслуги» ІІІ степени;

Елена Пидгрушная (призер чемпионата мира-2021) – орден княгини Ольги І степени;

Анастасия Меркушина (призер чемпионата мира-2021) – орден княгини Ольги ІІ степени;

Ирина Петренко (призер чемпионата Европы-2021) – орден княгини Ольги ІІ степени;

Юлия Джима (призер чемпионата мира-2021) – орден княгини Ольги ІІІ степени;

Дарья Блашко (призер чемпионата мира-2021) – медалью «За достижения и труд».

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В статье: Елена Пидгрушна Юлия Джима Владимир Зеленский
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Источник:
Biathlon.com.ua

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